Mit Laptop im Urlaub: Nagelsmann tüftelt an RB Leipzigs Meister-Plan

Leipzig. Ein paar Tage Ruhe ganz ohne Fußball gönnt sich Julian Nagelsmann dann doch. Erst nach dem Weihnachtsfest klappt der Trainer von Herbstmeister RB Leipzig den Laptop wieder auf und bastelt an den Plänen für eine meisterliche Rückrunde. Baustellen gibt es offenbar genügend. „Wir werden ab dem 6. Januar intensiv daran arbeiten, dass wir weitere Schritte gehen“, sagte Nagelsmann. Am Dreikönigstag bittet der 32-Jährige seine Profis erstmals im Jahr 2020 zum Training, um den „Koffer voller Arbeit“ etwas leerer werden zu lassen. Lediglich ein Testspiel plant er für die Vorbereitung ein.

Mentalität stimmt

Nach den vergangenen intensiven Wochen mit wenigen inhaltlichen Trainingseinheiten soll das RB-Spiel noch mehr auf Nagelsmanns Vision gepolt werden. Vor allem beim Thema Ballbesitz. „Man merkte zuletzt, dass wir das lange nicht trainieren konnten. Und wenn man etwas nur in der Theorie bespricht und nicht praktisch umsetzt, wird es einfach schlechter“, betonte Nagelsmann.

Seiner Hinrunden-Bilanz merkte man dies nicht an. Zumal Nagelsmann dem von Ralf Rangnick bestelltem Feld zu prächtigem Wachstum verholfen hat. Neben dem gnadenlosen und überfallartigen Pressing hat RB nun auch Lösungen bei eigenem Ballbesitz. Dafür spricht vor allem die Vielseitigkeit, mit der die 48 Tore erzielt wurden. Elf Tore nach Kontern sind ebenso Liga -Bestwert wie die 13 Treffer nach Standards.

Auch mental stimmt es. Gegen Dortmund und Bayern holte die Mannschaft nach Rückständen noch einen Punkt, zuletzt gegen Augsburg einen Sieg. „Die Jungs haben ein beeindruckendes Selbstverständnis“, befand Nagelsmann. Zudem war es eindrucksvoll, wie sich das Team im Herbst mit hohen Siegen in Wolfsburg (6:1) und gegen Mainz (8:0) aus einer Mini-Krise schoss. „Da hat die Mannschaft gezeigt, was in ihr steckt“, sagte Sportdirektor Markus Krösche.