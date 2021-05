Mit Leidenschaft zum Sieg: HC Elbflorenz zurück in der Erfolgsspur

Dresden. Die Handballer des HC Elbflorenz haben ihren Trip in den Norden mit einem Sieg abgeschlossen. Nach der Niederlage in Wilhelmshaven kehrte das Team von Rico Göde beim TV Emsdetten in die erfolgsspur zurück und gewann gegen den Abstiegskandidaten mit 32:29 (13:14). Dank der beiden Punkte erkämpften sich die Dresdner den vierten Platz zurück. Nun folgen für die HCE-Akteure am Freitag und Sonntag gegen Rimpar und Ferndorf zwei Spiele in heimischer Halle. Rico Göde atmete nach dem Spiel hörbar auf: „Im Moment ist das der gefühlt wichtigste Sieg für uns, weil es für den Kopf extrem wichtig war nach unserer Auszeit durch die Quarantäne.“ Es sei noch nicht wieder alles beim Alten, aber man sei auf einem guten Weg, wie Göde befand.

