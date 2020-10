Mit Marmoush und Siersleben: Wolfsburg II zahlt beim 1:3 in Havelse Lehrgeld

"Wir sind natürlich sehr enttäuscht", sagte Bürger nach dem Spiel zerknirscht. " Ich muss sagen, dass wir mit unserer jungen Mannschaft in letzter Zeit sehr viel Lehrgeld bezahle n. Wir haben viele junge Spieler, die gezeigt bekommen, wie man in der Regionalliga spielen muss: körperbetont, einfach und schnörkellos. Und das fehlt uns."

Zweite Pleite in Folge für die Regionalliga-Fußballer des VfL Wolfsburg II: Nach dem 1:2 in Jeddeloh am Samstag setzte es am Mittwochabend eine 1:3-(1:1)-Niederlage beim TSV Havelse. Auch Angreifer Omar Marmoush und Verteidiger Tim Siersleben aus dem Profi-Kader, die beide in dem Spiel über 90 Minuten zum Einsatz gekommen waren, konnten die Pleite nicht verhindern. Die Hausherren sind mit dem Sieg an die Tabellenspitze gesprungen, der VfL hingegen muss aufpassen, dass er nicht den Anschluss an die oberen Plätze verliert - das Team von Trainer Henning Bürger rangiert nun auf Platz sechs, auf dem ginge es in die Abstiegsrunde.

Der TSV war das bessere Team, hat verdient gewonnen. Bezeichnend: Der Ausgleich in der neunten Minute fiel nach einer Flanke von Davide Itter, der Havelser Verteidiger Niklas Tasky touchierte den Ball noch und bugsierte ihn so ins lange Eck des Tores. Bürger ehrlich: "Wir hatten die erste Tor-Chance in der zweiten Halbzeit. Da laufen wir frei aufs Tor zu und machen ihn nicht." Die Chance hatte Marmoush, der aus halbrechter Position verzog.

Offensiv kam nicht viel vom VfL, auch der Coach bemängelt: "Es ist uns wieder nicht gelungen, zielstrebiger zu spielen, Chancen klar auszuspielen und so zum Abschluss zu kommen." Havelse hingegen gelang das. Schon in der zweiten Minute gingen die Gastgeber durch einen Foulelfmeter, verursacht von Michael Edwards in Führung. Und auch in Halbzeit zwei dauerte es nur drei Minuten, bis die Havelser durch Leon Damer wieder in Führung gingen. In der Folge kam der VfL zu keiner klaren Tor-Chance mehr - der TSV hingegen erhöhte noch mal: Wolfsburgs Keeper Sebastian Mellack war ein Klärungsversuch verunglückt, der Ball landete im eigenen Tor.

Jetzt gilt es für den VfL sich zu schütteln, schließlich will das Team auf keinen Fall unten reinrutschen, auf die Abstiegsrunde hat in Wolfsburg keiner Lust. Am Samstag (13 Uhr) soll es gegen Hannover 96 II besser werden. Bürger warnt: "Wir werden schnell lernen müssen. Die Spiele kommen bis Weihnachten jetzt Schlag auf Schlag."