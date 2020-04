Mit Maske spielen? Der erste Profi nimmt Stellung: "Undenkbar!"

Wie kann ein Neustart der Bundesliga aussehen? Im Bundesarbeitsministerium plant man offenbar, die Spieler mit Atemschutzmasken auflaufen zu lassen! Das berichtet der "Spiegel". Alternativ wird auch über eine umfassende Quarantäne für alle Beteiligten nachgedacht. Als erster Bundesliga-Profi hat jetzt Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg zu diesen Ideen Stellung bezogen - und lehnt beides eindeutig ab.

"Mit Maske? Das geht nicht!", sagt Arnold. "Ich habe die Meldung gesehen und dann auf dem Handy gleich wieder zugemacht. Für mich ist das undenkbar." Das solle allerdings kein Vorwurf an diejenigen sein, die solche Ideen entwickeln: "So eine Ausnahmesituation wie jetzt gab es noch nie. Es ist ganz schwer zu sagen, was richtig oder falsch ist. Und in der Haut derjenigen, die sich darüber Gedanken machen, möchte ich nicht stecken." Aber während des Spiels eine Maske zu tragen sei ebenso "nicht darstellbar" wie eine mehrwöchige Hotel-Quarantäne.