"Mit Matchbeginn bin ich im Tunnel": Juniorenspielerin Wirges will Australian Open gewinnen

Wirges schaut selbstbewusst nach vorne

Das war auch beim Vorbereitungsturnier in Traralgon so, dennoch verlor die Nummer 53 der Jugend-Weltrangliste ihr Auftaktmatch nach rund vier Stunden mit 6:7 im dritten Satz. „Das war ärgerlich, aber jetzt schaue ich nur noch nach vorn“, sagt Wirges. Und das tut sie durchaus selbstbewusst, auch wenn die Auslosung ihr eine schwere Gegnerin bescherte. Zum Auftakt geht es gegen die an Nummer sieben gesetzte Oksana Selekhmeteva, die Russin steht in der Juniorinnen-Weltrangliste immerhin 40 Plätze vor der Hannoveranerin.