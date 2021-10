Mit Mühe ins Achtelfinale: RB Leipzig erackert sich bei Regionalligist Babelsberg ein 1:0

„Außenseiter“ RB Leipzig entscheidet das Duell beim wehrhaften Regionalliga-Team 1:0 (1:0) für sich, qualifiziert sich wie allseits erwartet für die nächste Runde des DFB-Pokals. Der ungarische Nationalspieler Dominik Szoboszlai nagt vor 6218 Fans kurz vorm Halbzeitpfiff mit großen Biberzähnen und dem 1:0 am dicken Babelsberger Holz. Danach sorgt keiner der Stars für klare Verhältnisse, bleibt es bis zum Abpfiff knapp und zumindest ein bisschen spannend. Die Achtelfinal-Auslosung findet am Sonntag (18.30 Uhr) in der ARD-Sportschau statt. Nächster Einsatz der Roten Bullen: Am Sonnabend, 18.30 Uhr, bei Silvas Ex Eintracht Frankfurt. Die SGE hat unter Neu-Coach Oliver Glasner bescheidene neun Liga-Punkte gesammelt, geht angespannt und nach dem Pokal-Erstrunden-Aus in Mannheim ausgeruht ins Match.