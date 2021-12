"Mit Mut und Willen können wir alle besiegen": Erste Stimmen zu RB Leipzigs 2:1 gegen Man City

Leipzig. RB Leipzig hat ein deutliches Lebenszeichen gesendet und nach drei Bundesliga-Pleiten in Serie zumindest das internationale Überwintern gesichert. Nach dem frühzeitig feststehenden Aus in der Champions League geht es für die Sachsen in nun in der Europa League weiter. Mit Trainer-Platzhalter Achim Beierlorzer gewann der Fußball-Bundesligist am Dienstagabend das letzte Gruppenspiel in der Champions League gegen Gruppensieger Manchester City mit 2:1 (1:0).

