Mit neuer Lunge beim Organspendelauf in Leipzig: Sarah Schotts riesiges Wunder

Leipzig. Dass Sarah Schott laufen kann, gleicht einem Wunder. Und dennoch steht sie da, mit zwei Walkingstöcken in der Hand auf einem Feldweg bei Idar-Oberstein mitten in Rheinland-Pfalz und lächelt glücklich in die Kamera. Die 26-Jährige hat keinen Rollstuhl oder Gehwagen dabei, niemand trägt für sie die Sauerstoffflasche oder einen Infusionsständer. Sie ist wieder gesund – zumindest fast. Sarah Schott hat Mukoviszidose, einen genetischen Defekt, bei dem sich zäher Schleim in lebenswichtigen Organen ansammelt und diese nach und nach verstopft. „Ich war dem Tod damals eigentlich näher als dem Leben, doch innerhalb von kurzer Zeit habe ich mich so gesund gefühlt, wie seit Jahren nicht mehr – vielleicht sogar gesünder, als ich es jemals war“, erinnert sich die Lehramtsstudentin zurück an ihre Lungentransplantation im Jahr 2019. Für Sarah Schott hat sich durch ein Spenderorgan alles verändert. So sehr, dass sie sogar am Leipziger Organspendelauf am 8. April teilnehmen kann, um Aufmerksamkeit auf einen kleinen, orangenen Ausweis zu lenken.

