Mit Nmecha, Burkardt und Adeyemi in die Zukunft? Bundestrainer Hansi Flick im Stürmer-Glück

Der Rotwein steht schon parat. Nach dem WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft an diesem Donnerstag gegen Liechtenstein (20.45 Uhr, RTL) werden Hansi Flick und Joachim Löw miteinander anstoßen – wunschgemäß mit einem deutlichen Sieg gegen den Fußballzwerg und einer tollen Verabschiedung des Weltmeistertrainers im Gepäck. "Dieses Spiel ist für jeden etwas Besonderes. Wir wollen Jogi Danke sagen", meinte Flick. Anzeige

Dafür, dass sein Vorgänger zum Abschied noch mal bestens unterhalten wird, soll eine Mannschaft sorgen, die in dieser Form noch nie zusammengespielt hat und es vermutlich auch nie wieder tun wird. Nach der corona- und verletzungsbedingten Abreise von insgesamt sieben DFB-Stars erwischte es nun auch noch Julian Draxler, der mit einer Muskelverletzung wochenlang ausfällt. "Das tut mir sehr leid für ihn, er wollte sich zeigen", sagte Flick. Das dürfen nun andere.

Direkt in der Startelf? Lukas Nmecha steht vor Länderspiel-Debüt

Vor allem die Besetzung im Sturmzentrum ist in Abwesenheit des ebenfalls verletzten Timo Werner, der in den ersten fünf Partien unter Flick viermal traf, spannend. Vermutlich wird Wolfsburgs Lukas Nmecha bei seinem Länderspieldebüt gleich in der Startelf stehen – und das in seinem Heimstadion. In den ersten Einheiten bestätigte der Torjäger den starken Eindruck, den er zuletzt beim VfL gezeigt hatte, wo er in 15 Pflichtspielen sechsmal traf. "Er hat schon im Training bewiesen, warum er dabei ist", lobte der Bundestrainer. Und Kollege Thomas Müller geriet geradezu ins Schwärmen, als er über Nmecha sprach: "Lukas kommt dem Idealbild eines klassischen Stürmers sehr nahe und ich hoffe, dass er seinen Lauf, den er bei Wolfsburg hat, mitnimmt. Im Training hat das schon gut ausgesehen, da hat er ein paar Tore gemacht. Er fühlt sich im Strafraum wohl, bringt die körperlichen Voraussetzungen mit und hat einen Torriecher."

Doch nicht nur Nmecha ist eine Alternative zu Werner. Neben den vielen anderen Offensivkünstlern, die es nicht so in die Sturmmitte zieht, wie Serge Gnabry, Leroy Sané, Marco Reus, Kai Havertz oder Müller hat Flick plötzlich sogar richtig Auswahl. Der DFB-Coach: "Vor ein paar Wochen war es augenscheinlich noch so, dass wir nach Alternativen gesucht haben. Das stellt sich jetzt etwas anders dar."

Flick hat Mainz-Überflieger Jonathan Burkardt auf dem Schirm

Der nachnominierte Kevin ­Volland hat nach 20 Pflichtspielen bei der AS Monaco schon wieder acht Torbeteiligungen auf dem Konto, Flick bestätigt ihm "eine gute Form". Das gilt auch für Karim Adeyemi, der allerdings zu den vier Spielern gehörte, die nach dem Corona-Fall von Niklas Süle abreisen mussten. Mit Blick in die Zukunft – und auch auf die WM im nächsten Winter in Katar – ist der Knipser von RB Salzburg natürlich trotzdem ein ganz heißer Kandidat. Seine aktuelle Bilanz: 22 Spiele, 15 Treffer, zwei Assists – auch in vier Champions-League-Partien schlug der umworbene Angreifer schon dreimal zu. "Karim hat bei uns schon erste Spuren hinterlassen", sagte Flick über den 19-Jährigen, der sein erstes DFB-Tor im September beim 6:0 gegen Armenien erzielte.

Zuletzt schaute sich Flick zudem den Mainzer Überflieger Jonathan Burkardt (13 Pflichtspiele, acht Tore, zwei Vorlagen) im Stadion an und telefonierte mit ihm und seinem Vereinstrainer Bo Svensson. "Er hat eine tolle Entwicklung genommen", so der Bundestrainer, der nach Absprache mit U21-Coach Antonio Di Salvo entschied, den Kapitän diesmal noch bei seiner Mannschaft zu lassen, mit der er um die EM-Qualifikation kämpft, während die ­A-Elf ja bereits bei der WM dabei ist.