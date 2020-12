Mit nur drei Spielen: Hillerse und Wahrenholz sind die Turbo-Herbstmeister

In drei Spielen zum Herbstmeister! Der TSV Hillerse und der VfL Wahrenholz haben genau das in ihrer jeweiligen Fußball-Bezirksliga-Staffel geschafft. Und: Beide Teams hatten sogar einmal spielfrei, haben damit auch noch eine Partie weniger absolviert als viele andere Mannschaften. Und trotzdem hat sich das Duo auf Platz eins gemausert - schneller wurde kein anderer heimischer Klub Herbstmeister. Was ist so ein inoffizieller Titel nach vier Spieltagen wert? Genau, nichts. Aber trotzdem zeugen die Leistungen der Teams von starken Saison-Starts. Anzeige

TSV Hillerse "Wir haben uns den ersten Platz richtig verdient, es hat unglaublich viel Schweiß und jede Menge Tränen gekostet. Aber die harte Vorbereitung hat sich gelohnt", sagt Hillerses Trainer Mohamed Melaouah und lacht. "Nein, jetzt im Ernst: Wir sind im Bezirkspokal Gruppen-Erster geworden und jetzt mit zwei Siegen und einem Remis in die Liga gestartet. Ich bin schon zufrieden, wir sind auf einem super Weg, hatten vor der Corona-Pause eine super Trainingsbeteiligung."

Doch genau diese Pause ist es, die beim TSV wie bei so vielen Kickern auch die Laune trübt. Der Coach: "Wir sind todtraurig, wir sind alle Fußballer durch und durch. Ich habe selten so einen trockenen November erlebt, es gab kaum Bodenfrost. Wir hätten problemlos spielen können, wenn Corona nicht wäre..." Vor der Saison herrschte in Hillerse noch gute Stimmung, als es nach dem ersten Sport-Stopp endlich wieder auf den Platz ging. Für den Trainer ist das das Geheimnis des guten Starts. Melaouah: "Wir haben einen mega Spaß gehabt, die Vorfreude war nach der langen Pause besonders groß." Und genau darauf setzt der Trainer jetzt wieder, will so die Form seines Teams über die lange Pause konservieren. "Ich lasse meine Spieler jetzt erst mal in Ruhe. Je länger man sich nicht sieht, je länger man nichts mit Fußball zu tun hat, desto größer ist die Vorfreude. Die Jungs scharren dann mit den Hufen."