Mit Oldie Hartmann: Dynamo Dresden stellt auf neues System um

Dresden. Er hatte keine großen Änderungen angekündigt, aber dann lief die Mannschaft gegen 1860 München doch ganz anders auf, als es die meisten Fans und wohl auch der Gegner erwartet hatte. Dynamo-Trainer Markus Kauczinski schickte gegen „Sechzig“ mit Marco Hartmann und Patrick Weihrauch zwar nur zwei neue Leute im Tausch gegen Kevin Ehlers und Paul Will in die Startformation, doch statt des 4-2-3-1 in Saarbrücken sah die ein 3-5-2 oder eben auch ein 3-2-3-2 vor. Anzeige

„Wir haben schon am Ende in Saarbrücken umgestellt, weil wir keinen Zugriff hatten. Da haben wir es schon mit der Dreierkette probiert. Da war so generell der Gedanke: Wie schaffen wir es torgefährlicher zu werden?“, blickte Kauczinski nach dem 2:1-Sieg gegen die Münchner noch einmal auf die Erkenntnisse aus der 1:2-Niederlage beim Spitzenreiter im Saarland zurück. „Wir wissen, woran wir arbeiten müssen – und dann geht es immer auch ums Personal“, erklärte der 50-Jährige.

DURCHKLICKEN: Die Noten für die Dynamo-Elf (1) Kevin Broll: Beim 0:1 wurde der Dresdner Schlussmann kalt erwischt, zuvor hatte er keinen Ball halten müssen. Der erste Münchner Torschuss saß platziert im rechten Eck (27.). Danach war er wieder weitgehend beschäftigungslos, musste erst in der 48. Minute gegen Sascha Mölders in höchster Not auf der Linie retten. Der scharfe Hinterhaltsschuss von Richard Neudecker konnte ihn auch nicht überraschen (64.). Note: 3 ©

In dieser Frage habe sich mit der Rückkehr von Routinier Hartmann eine willkommene Option angeboten, so Kauczinski. Der 32-Jährige habe nach seiner Verletzung in der letzten Woche sehr gut trainiert. Gegen den kräftigen und auch nicht mehr ganz so flinken Sascha Mölders gab der Eichsfelder dann auch einen idealen Widerpart ab. „Er hat das gut gemacht und hatte schon im Verlauf der Woche gezeigt, dass er diese Rolle ausfüllen kann. Für mich war die Frage, ob ich ihn im Mittelfeld bringe oder als zentralen Abwehrmann. Letzteres kam ihm entgegen, weil er doch nach einer langen Pause noch etwas Rückstand hat. Von daher war das der perfekte Einstand für ihn“, lobte Kauczinski „Harti“.