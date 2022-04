Mit Olmo und Silva: So startet RB Leipzigs ins entscheidende zweite Duell in Bergamo

Bergamo. Kontinuität. RB Leipzigs Trainer Domenico Tedesco setzt im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League bei Atalanta Bergamo auf nahezu die gleiche Startelf wie beim 1:1 im Hinspiel. Lediglich auf einer Position hat sich der Coach personell anders entschieden. In der Dreierkette beginnt statt Lukas Klostermann der Franzose Mohamed Simakan. Das bedeutet auch: Emil Forsberg und Dominik Szoboszlai, die am Wochenende in der Bundesliga gegen Hoffenheim überzeugt hatten, sitzen zunächst auf der Bank.

Anzeige