Mit Podolski, Iniesta und Co.: Ex-96-Profi Yamaguchi feiert japanischen Pokalsieg

Der japanische Pokal ist in deutscher Hand – jedenfalls ein bisschen. Vissel Kobe gewann das Finale am Neujahrstag mit 2:0 gegen Kashima. Bereits in der ersten Halbzeit war der Achtplatzierte der japanischen J1 League auf der Siegerstraße. Das 1:0 war ein Eigentor von Tomoya Inukai (18.), das 2:0 machte Noriaki Fujimoto (38.). In der Startelf stand neben Lukas Podolski auch Ex-96-Profi Hotaru Yamaguchi. Trainiert wird Kobe vom früheren Bayernstar und HSV-Trainer Thorsten Fink. Beim Pokalsieger spielen unter anderem Ex-HSV-Kapitän Gotoku Sakai sowie die spanischen Weltstars Andrés Iniesta und David Villa.