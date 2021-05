Mit dem Rad zum Pokal: RB Leipzigs Oliver Mintzlaff kämpft für den guten Zweck mit der Kondition

Leipzig. Wettschulden sind Ehrenschulden, sagt man. Und bei RB Leipzig nimmt man das mit der Ehre offenbar ernst. Geschäftsführer Oliver Mintzlaff hatte nach dem gewonnenen Halbfinale in Bremen zugegeben, eine Wette verloren zu haben. Die Folge: eine 180-Kilometer-Radtour zum Pokalfinale gegen Borussia Dortmund (Donnerstag, 20.45 Uhr/ARD). Los ging es am Dienstag, Startpunkt war das Trainingsgelände der Roten Bullen am Cottaweg. An Mintzlaffs Seite radelte Michael Richter, CEO des RBL-Partners Specialized. „Irgendwann haben wir darüber miteinander gesprochen und in dem Telefonat ergab sich, dass wir mit dem Rad nach Berlin fahren müssten. Ich hab dann natürlich gesagt: Die Wette gilt. Wenn wir ins Finale kommen, fahren wir zusammen mit dem Rennrad dahin“, erklärte Oliver Mintzlaff den Hintergrund. Anzeige

„Langsam merke ich, dass kein Akku drin ist“

Mehr als zwei Teilnehmer der besonderen Tour ließen die zu diesem Zeitpunkt gültigen Corona-Regeln nicht zu. Dabei hatten im Vorfeld zahlreiche Leipziger, darunter auch Triathlet Christian Kramer ihr Interesse an einer Teilnahme signalisiert.

DURCHKLICKEN: Eindrücke von der Radtour nach Berlin RB Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff und Michael Richter, CEO des RBL-Partners Specialized, fuhren auf ihren Rennrädern von Leipzig nach Berlin zum Pokalfinale. © RB Leipzig

Das Duo Mintzlaff/Richter war auch ohne weitere personelle Unterstützung gut unterwegs, schaffte die Strecke nach Club-Angaben in starken 5:42 Stunden mit einem Tempodurchschnitt von 31,58 Kilometern pro Stunde.. „Es macht sehr viel Spaß“, sagte Mintzlaff bei einer kurzen Pause bei Delitzsch. „Das Rad fährt fast von alleine, daher muss ich gar nicht viel machen.“ Nach etwa 80 Kilometern änderte sich diese Einschätzung dann allerdings: „Langsam merke ich, dass kein Akku in dem Fahrrad ist, also dass es kein E-Bike ist. Jetzt schauen wir mal, wie die verbleibenden 100 Kilometer aussehen“, so der Geschäftsführer, leicht aus der Puste.

Der 45-Jährige ist als Langstrecken- und Crossläufer eigentlich so Einiges gewöhnt. „Als er mich am Berg fast abgehängt hat, dachte ich, dass es nicht am Material liegen kann. Es lag an mir.“ Die letzten fünf Kilometer zum Stadion brachten die beiden dann aber entspannt hinter sich. Über die Fahrt sagte der RB-Geschäftsführer: „Ich habe viel gelernt, mich aber nicht an alles gehalten. Deshalb habe ich hinten raus noch eine kleine Rechnung bezahlt. Aber es hat eine Menge Spaß gemacht.“