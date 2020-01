Mit Real Madrid: E-Footballer des VfL Rötgesbüttel spielen sich aufs Podest

Amtierender Gifhorner Kreismeister früh raus

Für Ken-Adrian Konnegen und Yannick Porada vom 1. FC Wedelheine war hingegen in der Runde der letzten 32 Teams Schluss. Die amtierenden eFootball-Kreismeister des Kreis Gifhorn schieden gegen DJK Germania Wolfsburg (Oguz Sözem/Christopher Rücker) nach einer 2:3-Niederlage aus dem Turnier aus. Wie Konnegen und Porada überstanden auch Daniel Camehl und Michael Lüning vom Sprakensehler SV, sowie Max Neumann und Niklas Kollay vom VfL Rötgesbüttel, die Gruppenphase der zweiten offiziellen eFootball-Niedersachsenmeisterschaft des NFV in der Swiss Life Hall in Hannover.

Das Ambiente dort war ein ganz Besonderes: Gespielt wurde auf einer Kunstrasenfläche mit Rundumbande inmitten der Zuschauer. Vom 1. FC Wedelheine reisten gleich 20 Fans an, um ihre Teamplayer beim Konsolensport zu unterstützen. Insgesamt spielten 192 Gamer mit 96 Mannschaften aus allen NFV-Kreisverbänden an 48 Bildschirmen und 24 Konsolen den Niedersachsenmeister im eFootball aus.

Gifhorner Showdown im Achtelfinale

Zum Showdown aus Gifhorner Sicht kam es in der Ko.-Runde zwischen Sprakensehl und Rötgesbüttel. Die Rötgesbüttler behielten die Oberhand und zogen nach einem 4:2 in die nächste Runde ein. Dort servierten Neumann und Kollay die Nordharzer Mannschaft SV Innerstetal mit 6:1 ab. Schon jetzt zählte das Duo aus der Samtgemeinde Papenteich zu den Top-Ten der niedersächsischen Konsolensportler.

Im Viertelfinale wartete Wedelheine-Schreck DJK Germania Wolfsburg auf die Rötgesbüttler Jungs. Dort gelang es Neumann und Kollay einen 0:1-Rückstand zu drehen und am Ende mit 4:1 zu gewinnen. Nun hieß es: Halbfinale. Und dort fanden Neumann und Kollay in der SG Wehrstedt/Salzdetfurth ihren Meister, unterlagen denkbar knapp mit 1:2 in der Nachspielzeit.

1500 Euro für den VfL

Nach einem 3:1-Sieg im Spiel um Platz drei gegen den Nienburger eFootball-Kreismeister TSV Wechold-Magelsen, der mit der französischen Nationalelf spielte, konnten sich Neumann und Kollay über einen adidas-Gutschein für Teamkleidung im Wert von 1500 Euro für ihren VfL freuen.

Das Turnier gewann Wehrstedt/Salzdetfurth (mit Real Madrid) mit 4:0 gegen den SV Bruchhausen-Vilsen (AS Monaco).