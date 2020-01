Mit Real Madrid statt dem HSV: Duo des VfL Rötgesbüttel feiert eFootball-Triumph

Eigentlich wollten Niklas Kollay und Max Neumann bei der eFootbal-Niedersachsenmeisterschaft in Hannover den HSV ins FIFA-20-Rennen schicken. „Aber kurz davor haben wir uns für Real Madrid entschieden, das hat von den Positionen her besser gepasst“, so Kollay. Eine gute Wahl. Das Duo des VfL Rötgesbüttel glänzte vor knapp 1000 Zuschauern in der Swiss Life Hall an der PlayStation, belegte unter 96 Zweier-Teams den dritten Platz.