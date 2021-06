Mit roten Haaren: RB Leipzigs Neuzugang Simakan legt schon mal allein los

Leipzig. Wer trainiert denn da schon am Cottaweg? RB Leipzigs Neuzugang Mohamed Simakan ist schon vor dem offiziellen Start der Vorbereitungen auf die neue Saison in der Messestadt angekommen und gibt bereits ordentlich Gas. Wie der Verein am Mittwoch per Kurznachrichtendienst Twitter vermeldete, sei der Franzose „heiß auf die neue Saison“ und dabei sich im Trainingszentrum „einzugrooven“. Richtig losgehen soll es am Cottaweg erst am 5. Juli. Dann bittet Coach Jesse Marsch alle nicht auf Länderspielreise oder im Sonderurlaub befindlichen Profis zum Auftakt.

