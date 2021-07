Mit Rückenwind: Dynamo Dresden will den Hamburger SV ärgern

Dresden. Nur zu gern denken die Fans von Dynamo Dresden an den Beginn der vergangenen Saison zurück. Vor einem Jahr gewannen die Schwarz-Gelben ihr Erstrunden-Heimspiel im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV überraschend deutlich mit 4:1. Am Sonntag (13.30 Uhr) kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen. Die SGD spielt nach dem Aufstieg nun ebenso wie die Hansestädter in der 2. Bundesliga, bleibt aber der Underdog, zumal sie diesmal im Volksparkstadion ran muss. Anzeige

„Ein sehr, sehr schweres Auswärtsspiel, aber auch da geht es um drei Punkte und da werden wir die genau gleiche Leistung an den Tag legen, die wir diesmal auch erbracht haben“, sagte Dynamo-Vizekapitän Tim Knipping nach dem überzeugenden 3:0-Sieg gegen den FC Ingolstadt. Aber auch der Hamburger SV hatte sich am vergangenen Spieltag absolut keine Blöße gegeben und rang Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 nach 0:1-Rückstand noch mit 3:1 nieder.

Der HSV geht also mit Rückenwind in die Begegnung mit den Dynamos, doch die spüren nach ihrem gelungenen Start selbst auch welchen. „Die Erwartungshaltung hier im Umfeld ist immer groß. Deswegen war auch fürs Selbstvertrauen einfach wichtig, dass man mit einem Sieg startet. Das ist uns gelungen und gibt uns Motivation für die nächsten Wochen“, erläuterte der 28-jährige Verteidiger Knipping.

Schwierige Herausforderung

Wichtig auch, dass hinten einmal mehr die Null stand. Saisonübergreifend war es das siebente Pflichtspiel der Schwarz-Gelben in Folge ohne Gegentor und damit auch ohne Niederlage für Cheftrainer Alexander Schmidt. Setzt sich diese Serie auch am Wochenende an der Unterelbe fort, wäre das eine echte Überraschung. Denn die Gastgeber sind offensivstark, haben mit Bakery Jatta, Robert Glatzel, Sonny Kittel und Co. torgefährliche Spieler in ihren Reihen.

Klar, dass die favorisierten Hamburger ganz scharf auf ihren zweiten Saisonsieg sind. „Jeder von uns brennt darauf“, sagte Angreifer Manuel Wintzheimer der „Hamburger Morgenpost (Donnerstag). Er hatte mit dem neuen HSV-Trainer Tim Walter schon im Nachwuchsbereich des FC Bayern München zusammengearbeitet und hält große Stücke auf seinen Coach: „Er will jedes Spiel gewinnen, hasst es zu verlieren. Da kann man sich schon einiges abschauen“, sagte der Stürmer.