Mit Sieg gegen den BVB: Bayern-Star Alaba stellt Bundesliga-Rekord auf

Dass David Alaba auf dem Platz schnell ist, ist kein Geheimnis - jetzt hat der 28 Jahre alte Abwehr-Chef des FC Bayern abseits des Stadions einen Geschwindigkeits-Rekord aufgestellt. Alaba, dessen Zukunft beim Rekordmeister nach gescheiterten Vertragsverhandlungen ungeklärt ist, hat mit dem 3:2-Erfolg im Topspiel gegen Borussia Dortmund seinen 200. Sieg in der Bundesliga eingefahren - und das im 272. Liga-Einsatz. So schnell hatte zuvor noch kein Bundesliga-Spieler diese Marke erreicht. Bislang hielt Teamkollege Thomas Müller den Rekord mit 200 Siegen in 275 Einsätzen.

Und Alaba hatte großen Anteil daran, dass der FC Bayern das Spiel in Dortmund gewann und ihm so den Rekord sicherte: Nach dem Führungstreffer von BVB-Kapitän Marco Reus in der 45. Minute war es der Österreicher, der per Freistoß in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit für den Ausgleich sorgte. Damit fanden die Bayern zurück zu alter Schlagkraft, rissen das Spiel nach der Pause an sich. "Wichtig war das Tor von David Alaba kurz vor der Halbzeit. Wir konnten mit einem ruhigen Gefühl durchschnaufen", sagte Kapitän Manuel Neuer nach der Partie bei Sky. Es war das erste Tor von Alaba für den FCB seit dem DFB-Pokalfinale im Juli. Auch damals verwandelte er einen Freistoß direkt.