Mit Soto und Stendera: So sollte 96 eurer Meinung nach gegen Aue starten

Der 96-Gegner im Check: So ist Erzgebirge Aue in Form

Sie sind Tabellenfünfter der Liga und am Samstag in der HDI-Arena zu Gast (13 Uhr): Erzgebirge Aue kommt mit 23 Punkten nach Niedersachsen, davon haben sie aber nur sechs in der Fremde geholt. Wir haben den kommenden Gegner von Hannover 96 genauer betrachtet. ©