Mit Stindl in der Spitze und Youngster: So spielt Gladbach beim Hütter-Debüt im DFB-Pokal gegen Kaiserslautern

Hütters Ex-Klub stolperte bei Waldhof Mannheim

Kaiserslautern ist mit einer durchwachsenen Bilanz in die Drittligasaison gestartet. Auf ein torloses Unentschieden zum Auftakt gegen Absteiger Eintracht Braunschweig folgte eine 0:1-Niederlage gegen den SV Meppen. Auf eine Ausbeute von nur einem Punkt in der 3. Liga kann aber auch Waldhof Mannheim blicken, und der Ligakonkurrent der Lauterer kegelte am Samstag Hütters Ex-Klub Eintracht Frankfurt direkt in der ersten Runde mit einem souveränen 2:0-Sieg aus dem Pokal. Adi Hütter wird auf eine solche böse Überraschung mit Sicherheit verzichten wollen.