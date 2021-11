Mit Tor-Abo ins Nationalteam: Flick-Anruf war für Wolfsburgs Nmecha "ein bisschen ein Schock"

Drittes Spiel unter Trainer Florian Kohfeldt, wieder drei Punkte, zum dritten Mal ein Tor von Lukas Nmecha - der VfL Wolfsburg hat seinen Erfolgslauf fortgesetzt. Gegen den FC Augsburg reichte eine gute Halbzeit für einen 1:0-Sieg, zumindest vorübergehend stehen die Wölfe damit auf Platz vier der Fußball-Bundesliga. Am Ende war's ein Spiel, das "sehr viel Nerven und einige graue Haare gekostet hat", wie Marcel Schäfer zugab. Der VfL-Sportdirektor: "Wir haben in der ersten Halbzeit eine ordentliche Partie abgeliefert, hatten noch drei, vier hundertprozentige Chancen. Die hätten wir machen müssen, dann hätten wir es uns in der zweiten Halbzeit deutlich einfacher gehabt." Anzeige So aber blieb es bei dem einen Tor, erzielt von Lukas Nmecha mit einem starken Kopfball. "Es war ein guter Ball von Paulo", lobt der Angreifer Flankengeber Otavio. Schon im Training hatten die beiden unter der Woche diese Bälle geübt, verriet der 22-Jährige, "aber diesmal ging der Ball rein..." In jedem Spiel unter Kohfeldt ein Nmecha-Tor - seit dem Trainer-Wechsel hat der gebürtige Hamburger ein Tor-Abo. "Ich glaube, er ist ein sehr emotionaler Trainer, der uns sehr anfeuert", so Nmecha über seinen neuen Coach. "Das brauchen wir manchmal. Er ist schon laut, taktisch ist es auch ein bisschen klarer. Er geht auch oft auf den Gegner ein." Und was am wichtigsten ist: "Er sieht meine Stärken sehr gut."

VfL Wolfsburg: Noten und Einzelkritik zum Spiel gegen Augsburg Koen Casteels: Hier und da mit kleineren Problemen bei Distanzschüssen, die er erst im Nachfassen klären konnte, nach der Pause mit toller Parade gegen den freien Zeqiri. Note: 3 ©

Die liegen womöglich gar nicht im Sturmzentrum, das beim VfL des am Samstag glücklosen Wout Weghorst besetzt wurde. Nmecha jedenfalls fühlt sich neben und hinter dem Niederländer äußerst wohl: "Wout nimmt die beiden Innenverteidiger weg, ich spiele um ihn herum - das gibt mir mehr Raum." Den nutzte er wie schon zuvor in der Champions League gegen Salzburg, nun steht das nächste Highlight an: Das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Mannschaft am Donnerstag in Wolfsburg gegen Liechtenstein, Nmecha steht erstmals im Kader von Bundestrainer Hans Flick. "Ich kann einfach am Montag ganz entspannt ins Hotel gehen, brauche nicht groß anzureisen", freut sich Wolfsburgs Nummer 10. Die Nominierung habe ihn "ein bisschen überrascht", nun will er "versuchen, auch da mein Ding zu machen. Ich habe schon früher gelernt, dass ich meine Emotionen nicht zu hoch und nicht zu niedrig zu haben. Ich versuche, auf dem Boden zu bleiben." Ein bisschen emotional war's aber schon, als sich Flick am Freitag auf seinem Handy meldete. "Ich habe das nicht wirklich erwartet. Es war ein bisschen ein Schock. Die Freude kam dann erst, als ich es meinen Eltern erzählt habe, die sich auch sehr gefreut haben." Sein Ziel für die Premiere in der A-Nationalelf? "Ich versuche da einfach hinzugehen, gut zu trainieren und hoffe, dass ich dann meine Chance bekomme und vielleicht auch ein paar Dinger mache."

VfL Wolfsburg gegen den FC Augsburg - Die Bilder Szene aus dem Spiel VfL Wolfsburg - FC Augsburg, 06.11.2021, Renato Steffen #11 ©