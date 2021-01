Mit Tor gegen SC Freiburg: Bayern-Star Lewandowski stellt Bundesliga-Rekord auf

Das gab es in der Bundesliga noch nie! Robert Lewandowski hat mit seinem Treffer zum 1:0 am Sonntag gegen den SC Freiburg einen Hinrunden-Torrekord aufgestellt. Der Weltfußballer erzielte beim Heimspiel gegen den SCF in der 7. Minute bereits seinen 21. Saisontreffer - und das am 16. Spieltag. So viele Treffer in der Hinrunde hatte vor dem Polen noch kein Spieler erreicht, nicht einmal Klub-Ikone Gerd Müller, dessen Hinrunden-Torrekord aus der Saison 1968/69 (20 Treffer) Lewandowski nun gebrochen hat.

