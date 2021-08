Mit Torhüter Brozovic: Recken haben im Kurztrainingslager ihren Spaß

Neuzugang Jonathan Edvardsson macht auf Anhieb den Ball versehentlich mit dem Fuß kaputt. Dann scheitert Recken-Kapitän Fabian Böhm freistehend kläglich an Torhüter Ilija Brozovic. Wenige Sekunden später macht es Matteo Ehlers besser, lässt dem schmunzelnden Brozovic mit einem Flachschuss keine Chance. Und Schwede Edvardsson wirft sich wie beim Eishockey in einen Schuss. Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf wärmen sich im Kurztrainingslager in der Sportschule Barsinghausen mit einer Partie Hockey auf. Mit Plastikschlägern und einem sehr leichten Ball, damit nichts passiert. Dann erst geht es an taktische Dinge in Sachen Handball. Der neue Cheftrainer Christian Prokop ist zufrieden mit den ersten Einheiten: „Wir haben den Fokus auf die Abwehr gelegt und probieren mit der 3:2:1-Variante ein neues System.“

Edvardsson ist schon mit einem Strahlen in die wohl temperierte Halle gekommen. Der 23-jährige neue Spielmacher der TSV fühlt sich sichtlich wohl, er ist ein aufgeschlossener Typ. „Ich bin froh, jetzt endlich dabei zu sein. Es ist ein gutes Team, alle sind freundlich, das macht es mir leicht“, sagt Edvardsson, der bei Olympia in Tokio Ersatzmann war. „Wir haben generell ein gutes Engagement in der Mannschaft und eine gute Stimmung, das freut mich“, so Prokop.