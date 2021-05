Mit Tottenham, AS Rom und Union Berlin: So funktioniert die neue Europa Conference League

Tschüss, Europa-League -Qualifikation! Hallo, Europa Conference League! Anders als in den letzten Jahren berechtigt der letzte Europa-Platz in der Bundesliga nicht mehr für die Qualifikationrunde zum Nachfolge-Wettbewerb des UEFA-Cups - sondern zur völlig neu geschaffenen UEFA Europa Conference League. Diese ist der Unterbau der Champions League und der Europa League und ist damit die dritte Stufe europäischer Klub-Wettbewerbe. Die Qualifikation beginnt mit der ersten Runde am 8. Juli. Das Finale findet am 25. Mai in der albanischen Hauptstadt Tirana statt. Doch warum gibt es die Conference League eigentlich? Und welche Top-Klubs nehmen neben dem deutschen Vertreter Union Berlin daran teil? Der SPORT BUZZER gibt einen Überblick.

"Der neue UEFA-Klubwettbewerb erleichtert den Zugang zum Europapokal mehr denn je. Es wird mehr Spiele für mehr Klubs geben und in den Gruppenphasen werden mehr Verbände als bisher vertreten sein", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin, der die Einführung des neuen Wettbewerbs angetrieben hat . Mit 32 Teams, die in der Gruppenphase spielen, soll er den internationalen Wettbewerb auch Teams aus kleineren Nationen, die bisher nur wenig Chancen hatten, sich für die Europa League zu qualifizieren, ermöglichen. Der neue Wettbewerb beinhaltet 141 Spiele in 15 Spielwochen. Gleichzeitig wertet die "3. Liga" des europäischen Klubfußballs die Europa League auf, an der statt 48 künftig nur noch 32 Teams teilnehmen.

Noch niemand direkt! So könnte selbst für Union Berlin, das sich als Bundesliga-Siebter für die neue Liga qualifiziert hat, das Europa-Abenteuer bereits nach zwei Partien in den Playoffs zur Gruppenphase (19. und 26. August, Gegner steht noch nicht fest) enden. Die UEFA hat zudem dafür gesorgt, dass in höheren Wettbewerben frühzeitig ausgeschiedene Teams sanfter fallen. So wird ein Klub, der in der 3. Qualifikationsrunde der Champions League scheitert und damit in die Playoff-Spiele für die Gruppenphase der Europa League "absteigt", bei einer erneuten Niederlage automatisch in der Conference-League-Gruppenphase spielen.

Aus Spanien, England, Deutschland, Italien und Frankreich - den Top-5-Nationen der UEFA-Fünfjahreswertung - qualifiziert sich jeweils nur ein Team direkt für die Conference-League-Playoffs. Der wohl bekannteste Name kommt aus der Premier League. Der ehemalige Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur ist als Liga-Siebter ebenfalls in den Playoffs dabei wie der Europa-League-Finalist FC Villarreal (La Liga). Dabei gibt es jedoch eine Besonderheit. Sollte der spanische Liga-Siebte in dieser Saison die Europa League (Finale gegen Manchester United am Mittwoch) gewinnen, tritt er stattdessen in der Champions League an. Einen Nachrücker aus Spanien würde es nicht geben. Aus der Ligue 1 ist Stade Rennes dabei, aus Italien die AS Rom . um Star-Trainer José Mourinho, der die Roma übernehmen wird. Einen prominenten Namen gibt es noch aus Russland: Der aus der Champions League bekannte Top-Klub Rubin Kasan tritt wie der türkische Liga-Vierte Trabzonspor in der 3. Qualifikationsrunde an. Als ungesetzte Mannschaft könnte Union in den Playoffs bereits auf einen Top-Klub wie Tottenham oder Rom treffen - die Auslosung dazu findet am 2. August statt.

Wie ist der Modus und wann finden die Spiele statt?

Ab 2021 laufen alle drei UEFA-Wettbewerbe ab der Gruppenphase im gleichen Modus ab. 32 Mannschaften spielen in der Gruppenphase, dann folgt das Achtelfinale, Viertelfinale, usw.. Allerdings gibt es in der Conference League eine Besonderheit: eine Zwischenrunde vor dem Achtelfinale. Die Gruppenzweiten der Conference League treten darin gegen die Gruppendritten der Europa League in Hin- und Rückspiel um ein Achtelfinal-Ticket an, während sich die Gruppenersten direkt für die Runde der besten 16 Teams qualifizieren. Das bedeutet, dass unter anderem auch die deutschen Europa-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen in der Conference League enden könnten, es also sogar drei deutsche Vertreter in der Conference League gibt.

Ausgetragen werden die Spiele (die Gruppenphase beginnt am 15. September) zu den ab der kommenden Saison neu geltenden UEFA-Zeiten um 18.45 (statt wie bisher 18.55 Uhr) und 21 Uhr. Die Spiele der Conference League finden immer donnerstags zur gleichen Zeit statt wie die der Europa League. Die Champions League läuft weiter exklusiv am Dienstag und Mittwoch. Der erste Conference-League-Sieger wird am 25. Mai 2022 zwischen den beiden Halbfinal-Siegern in einem K.o-Spiel im Air Albania Stadium in der albanischen Hauptstadt Tirana gekürt.