Mit überraschendem Neuzugang: STK Eilvese will erneut gute Rolle in der Landesliga spielen

Eilvese wenig erfreut über Spielplan

Wenig begeistert ist Jürgens allerdings vom inzwischen veröffentlichten Spielplan in der Landesligagruppe Nord. In der Neunerstaffel hat zwangsläufig an jedem Wochenende eine Mannschaft spielfrei. Gleich zum Saisonauftakt am 6. September erwischt es die Eilveser. „Wir wollen natürlich im Rhythmus bleiben: In der Woche trainieren und am Wochenende spielen“, sagt der Trainer. Deshalb versucht er, einen anderen Verein zu finden, der das Schicksal mit dem Eilveser Team teilt und spielfrei hat. „Wenn das nicht klappt, ist die Routine schnell wieder weg“, fürchtet der Trainer. Am zweiten Spieltag darf der STK dann starten. Zum Auftakt kommt der Heeßeler SV nach Neustadt.