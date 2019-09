Mit verpflichtender Kaufoption: HSV leiht wohl Martin Harnik von Werder Bremen aus - Wintzheimer nach Bochum

Hamburgs Trainer Dieter Hecking hatte es nach dem 3:0-Sieg am Sonntag gegen Hannover 96 bereits durchblicken lassen : Möglich, dass der HSV auf dem Transfermarkt noch mal tätig wird. Am Abend sickerte dann die Nachricht durch, dass Martin Harnik von Werder Bremen ausgeliehen wird. Der 32-Jährige kommt zum Nulltarif vom Bundesligisten, die Hamburger übernehmen laut Bild mit einer Million Euro die Hälfte des Gehalts des Österreichers.

Gelingt dem HSV in dieser Saison der Aufstieg, kommt eine verpflichtende Kaufoption zum Tragen. Die Ablöse würde dann rund 1 Million Euro betragen. Am Montag sollen letzte Details beim Transfer des gebürtigen Hamburgers Harnik geklärt werden, inklusive des Medizinchecks. Bei Werder ist der Stürmer in dieser Saison nur Ergänzungsspieler.