Mit Verstärkung aus den USA? Blue Wings richten Blick auf Football-Saison 2021

Also bekam Ebert nur einmal die Möglichkeit, neue Spieler unter so etwas ähnlichem wie Wettkampfbedingungen zu sehen. "Ich habe vor allem Neulinge spielen lassen", sagt der Headcoach. So konnten sie sich ein wenig an die Gangart gewöhnen. "Es wäre für einige ziemlich hart, sie in der kommenden Saison direkt starten zu lassen, wenn die anderen Teams alle zwei Jahre Vorbereitung hatten." Grundsätzlich war er mit dem Gesehenen aber zufrieden: "Natürlich waren viele Spieler körperlich nicht so weit, und es waren ein paar Fehler dabei. Aber es war alles in Ordnung."

Ebert, der das Team nach der 2019er Saison von Spartenleiter Trienke übernommen hatte, wartet damit weiterhin auf sein Debüt an der Seitenlinie der Blue Wings. Wenn die Saison denn stattfindet. Die Blue Wings jedenfalls bereiten sich genau dafür vor, haben für die neue Saison schon zwei Neuzugänge aus Hannover dazugewonnen - und es könnte sogar noch Verstärkung aus den USA kommen. Ebert: "Wir haben eine Anfrage von einem VW-Mitarbeiter aus Amerika bekommen, der vielleicht bald in Wolfsburg arbeitet. Er hat als Wide Receiver Erfahrungen in der High School gesammelt. Aber ob das klappt, müssen wir mal abwarten." Denn noch stehen auch Fragezeichen hinter der gesamten Saison im nächsten Jahr, Trienke hofft wenigstens auf eine verkürzte Spielzeit: "Ein zweites Jahr ohne Football brauchen wir nicht."