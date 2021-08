Mit Wolfsburgs Top-Sprinter: Knipphals traut der Staffel das Olympia-Finale zu!

Ein bisschen Wehmut kommt vorm Fernseher schon auf, wenn Sven Knipphals in Leipzig Olympia schaut. Schließlich war er als einer der deutschen Top-Sprinter selbst oft genug bei den sportlichen Großereignissen in aller Welt dabei. Jetzt arbeitet der 35-Jährige, der vor drei Jahren seine aktive Karriere beendet hat, als selbstständiger Chiropraktor, hat im Norden von Leipzig eine eigene Praxis. In der Nacht auf Donnerstag wird der gebürtige Wolfsburger etwas tun, was er während dieser olympischen Spiele noch nicht getan hat: sich den Wecker für Olympia stellen - um frühmorgens um halb fünf den Auftritt der deutschen 4x100-m-Staffel zu sehen. Anzeige

Spannend werden dabei gleich zwei Fragen: Schafft es Deniz Almas, Knipphals' Nachfolger als bester Leichtathlet des VfL, in die deutsche Staffelbesetzung? Und: Kann sich die DLV-Staffel, deren fester Bestandteil Knipphals über Jahre war, fürs Finale qualifizieren? In beiden Fälle ist Knipphals optimistisch: "Ich denke, Deniz hat gute Chancen, an Position drei zu laufen", sagt er. Und: "Ich traue der deutschen Staffel eine Zeit von 38,10 oder 38,15 Sekunden zu. Das kann für das Finale reichen. Die Besetzung der Kurven-Positionen war ein kleines Problem, aber daran werden sie im Trainingslager mit Deniz und Julian Reus noch einmal gut gearbeitet haben." Dass Almas guter Kuvenläufer ist, kann ihm dabei zugutekommen, denn: "Es ist ein großer Unterschied, ob man Kurve oder Gerade läuft. Das ist fast wie beim Fußball, wo einer eher Mittelstürmer ist und ein anderer eher Rechtsverteidiger." Insgesamt sechs deutsche Staffelsprinter sind in Tokio dabei, neben Almas und Reus noch der Leipziger Marvin Schulte, die Hamburger Owen Ansah und Lucas Ansah-Peprah sowie der Kölner Joshua Hartmann (wurde für den verletzten Wolfsburger Niels Giese nachnominiert). Welche vier starten, entscheidet das Bundestrainer-Team kurzfristig.