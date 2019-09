Hannover 96 peilt ersten Heimsieg an: Welche Elf würdet ihr gegen den 1.FC Nürnberg starten lassen?

Aufatmen in Hannover hieß am vergangenen Freitag. Im Kellerduell mit Holstein Kiel konnte sich Hannover 96 mit 2:1 durchsetzen und somit etwas Abstand zur roten Zone gewinnen. Nun heißt es für die 96er: nachlegen! Denn: Den Aufstieg hat Trainer Mirko Slomka noch längst nicht abgeschrieben.

Zum ersten Montagabendspiel (20.30 Uhr) der Saison empfangen die Roten den Mitabsteiger 1.FC Nürnberg, der auch eher holprig in die Saison startete. Gegen den direkten Tabellennachbarn (Hannover mit acht Punkten auf Platz 13 , Nürnberg mit neun Punkten auf Platz zwölf) soll nun im vierten Anlauf endlich der erste Heimsieg in der HDI Arena her. Doch welche Elf soll es gegen den Club und den ehemaligen 96er Oliver Sorg richten?