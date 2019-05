Mit Werner, Kampl und Adams: So startet RB Leipzig ins Pokalfinale gegen die Bayern

Berlin. RB Leipzigs Cheftrainer Ralf Rangnick setzt im Pokalfinale gegen den FC Bayern München nahezu auf die identische Mannschaft wie beim torlosen Unentschieden in der Liga vor zwei Wochen. Der Coach vertraut damit erneut auf eine Viererkette mit den beiden Außenverteidigern Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg, sowie im Zentrum auf das eingespielte Duo Ibrahima Konaté und Kapitän Willi Orban.

DURCHKLICKEN: So beginnt RB Leipzig

Kampl und Adams im Spiel

Kevin Kampl, der in der Liga gegen den FCB wegen seiner fünften gelben Karte gefehlt hatte, rückt in die Startelf. Auch der lange Zeit verletzte Tyler Adams ist etwas überraschend von Beginn an dabei. Dafür nehmen Diego Demme und Konrad Laimer auf der Bank platz. Das Mittelfeld bilden außerdem Marcel Sabitzer und Spielgestalter Emil Forsberg. Im Angriff laufen wie erwartet Leipzigs Top-Stürmer Timo Werner und Yussuf Poulsen auf.