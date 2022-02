Mit "Wut im Bauch": HC Elbflorenz zu Gast in Emsdetten

Hinspiel ist schlecht gelaufen

Dabei war im vergangenen Jahr, als die Elbestädter am Ende auf einem starken vierten Platz landeten, gerade die Defensive das Prunkstück. „Da müssen wir wieder hinkommen“, fordert der Coach, „wenn wir so Abwehr spielen wie gegen Lübeck, dann gewinnen wir in dieser Liga kein Spiel mehr“. Deshalb, so Göde, durften sich die Jungs gerade die Passagen aus dem letzten Spiel noch einmal zu Gemüte führen. „Anschließend waren sich alle einig, dass wir uns in der Defensive deutlich steigern müssen. Daran haben wir gearbeitet.“