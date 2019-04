Mit Zehntausenden Schritten ins Ziel: Lukáš Petrusek läuft in Leipzig wie kein Zweiter

Leipzig. Das war ganz großer Sport: Der kleinwüchsige Tscheche Lukáš Petrusek musste am vergangenen Sonntag wohl die meisten Schritte aller Marathonis machen, um in neuer persönlicher Bestzeit von 4:28:01 Stunden ins Ziel am Leipziger Sportforum zu laufen. Zur Einordnung: Ein eher kleiner (aber normalwüchsiger) Mann benötigt, bei einer Schrittlänge von 1,16 Metern, exakt 36.375 Schritte für die Distanz von 42,195 Kilometern.

Beim 24-jährigen Mann aus Prag wurde als Kleinkind eine Achondroplasie genannte Wachstumsstörung festgestellt. Es grenzte schon an ein Wunder, dass er mit fünf Jahren überhaupt laufen konnte. Jetzt läuft der Student Marathons in ganz Europa. So ging er unter anderem bereits beim berühmten Lauf von Marathon nach Athen an den Start. Es muss aber nicht immer die Straße sein. Auch im Winter ist Petrusek aktiv, startete bei den Visma Ski Classics. Auf dem Programm hier: 50 Kilometer Skilanglauf, natürlich in der klassischen Technik. Oft trägt der Fußballfan bei seinen Wettbewerben ein Trikot des jeweils ansässigen Vereins – in Leipzig wählte er das von RB Leipzig.