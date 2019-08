Mit Zieler und Horn: Diese 96-Startelf wollen die SPORTBUZZER-User gegen Fürth sehen

Der erste Auswärtssieg seit 30 Spielen ist Hannover 96 am vergangenen Wochenende in Wiesbaden geglückt. Nun soll am Samstag der nächste Sieg folgen - diesmal auf dem eigenen Rasen. Die Bilanz gegen Greuther Fürth sieht gut aus: Sechs der letzten sieben Spiele gewannen die Roten.

Zieler in Wahl-Startelf

Vor der Verkündung des 96-Kaders haben wir euch nach eurer Meinung gefragt: Wen würdet ihr in der Startelf der Roten bringen?

Insgesamt fünf Neuzugänge wurden in die Startelf gewählt. Mit dabei ist diesmal auch Ron-Robert Zieler. Nachdem er in Umfragen zu Beginn der Saison eher abgestraft wurde, will die Mehrheit der SPORTBUZZER-Leser den Weltmeister von 2014 nun in der Startelf sehen. Wer es noch in die Anfangsformation geschafft hat, seht ihr unserer Galerie: