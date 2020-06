MIT ZUSCHAUERN! Galopprenntag im Leipziger Scheibenholz genehmigt

Leipzig. Bis zur endgültigen Gewissheit hat es eine Weile gedauert, nun ist es klar: Am 27. Juni findet im Leipziger Scheibenholz wieder ein Galopprenntag statt. „Wir haben grünes Licht für die Durchführung bekommen. Selbstverständlich gilt an dem Tag ein strenges Hygienekonzept“, sagt Alexander Leip, Chef der Scheibenholz GmbH. Offiziell firmiert die Veranstaltung unter „Leistungsprüfungen zur Zuchtwertfeststellung von Pferden nach dem Tierzuchtgesetz“. Am 27. Juni sind ab 14 Uhr acht mit insgesamt 26.000 Euro dotierte Rennen geplant, Höhepunkte sind zwei Ausgleich III. Das Interesse ist groß: Stand Freitag sind bereits 83 Nennungen eingegangen. Nennungsschluss ist am kommenden Dienstag (23. Juni), die Starterangabe erfolgt am 24. Juni.

Maximal 700 Zuschauer möglich

Der Renntag hat eine historische Dimension: Es ist der erste Galopprenntag in Deutschland nach den Einschränkungen der Corona-Krise, bei dem wieder Zuschauer zugelassen sind. Bisher gab es im deutschen Galoppsport seit den ersten Lockerungen Anfang Mai nur so genannte „Geister-Renntage“ (u.a. in Hoppegarrten, Dresden oder Hannover) mit maximal 300 Personen auf dem Rennbahngelände, die für einen geordneten Rennbetrieb unerlässlich sind.

Am letzten Samstag im Juni in Leipzig ist nun erstmals wieder Publikum erlaubt – wenn auch in streng limitierter Zahl. Maximal 700 Zuschauer dürfen die acht Rennen live vor Ort verfolgen. Der Ticketverkauf (Standard-Ticket für 39 Euro oder Unterstützer-Ticket für 49 Euro) erfolgt personalisiert und ausschließlich online, die Tageskassen bleiben geschlossen. „Es gibt auch kein Rahmenprogramm, lediglich die acht Rennen finden statt. Wetten vor Ort sind möglich“, erklärt Leip. Die Obergrenze von 700 Zuschauern ergibt sich aus der Maximalzahl von 1000 (700 plus 300 des Rennbetriebs) Besuchern, die laut aktueller sächsischer Corona-Verordung einer Veranstaltung beiwohnen dürfen.

Tröstliche Nachricht für alle, die beim Ticket-Kauf nicht zum Zuge kommen: Wie auch bei den „Geister-Renntagen“ werden die Rennen im Livestream gezeigt und so quasi weltweit zu sehen sein.