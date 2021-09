Mit Zuschauern in die neue Saison: Dresdner SC plant mit bis zu 1500 Fans

Dresden. Langsam rückt die neue Volleyball-Saison näher. Und die DSC-Verantwortlichen vermeldeten am Dienstag einen ersten wichtigen Erfolg: Ab sofort sind in der heimischen Margon-Arena wieder Zuschauer zugelassen. Allerdings noch mit der Beschränkung, dass von den knapp 3000 Plätzen maximal 50 Prozent ausgelastet sein dürfen. Erstmals wird sich die neuformierte Mannschaft des Deutschen Meisters am 21. September den Fans präsentieren.

Anzeige