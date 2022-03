Mit zwei Jahren Verspätung: Startschuss für Döbelner Läufe

Döbeln. Im Mai will das Team neuelaufkultur vom Welwel Sport- und Tanzverein auch den Döbelner Landschaftslauf noch einmal aufleben lassen. Unabhängig von den Pandemie-Ereignissen hatte man sich vor zwei Jahren entschlossen, den Frühlingsklassiker erst einmal auszusetzen. Die Entscheidung hatte sich das Team nicht leicht gemacht, schließlich war der Döbelner Landschaftslauf mit seinen drei Strecken immer beliebt und auch Teil der Mittelsächsischen Lauftour. „Aber wir sind organisatorisch einfach an unsere Grenzen gestoßen“, so Organisationsleiter Andreas Bunk. „Wir stehen alle voll im Berufsleben und haben Familien.“ An diesen Umständen hat sich zwar nichts geändert. Allerdings wollen die Döbelner nach zwei Jahren Zwangspause ein Zeichen setzen und den hoffentlich veranstaltungshungrigen Läufern in der Region ein zusätzliches Angebot unterbreiten. Anzeige

Übung für den Halbmarathon

Der 28. Döbelner Landschaftslauf am 8. Mai wird außerdem so etwas wie die Generalprobe für den Halbmarathon im September, um nach der langen Zeit überhaupt wieder in die Organisation hineinzufinden und auch die vielen erforderlichen Helfer wieder ins Boot zu bekommen. Gleichwohl werde der Landschaftslauf ohne großen Schnickschnack stattfinden. Die Onlinemeldung ist bereits geöffnet, der Link dazu ist zu finden auf der Homepage neuelaufkultur.de.

Es gibt mit den flachen 5 und 9,3 Kilometern sowie den bergigen 12,3 Kilometern drei Streckenangebote. Der kostenfreie Sparkassen-Kids-Cup über 400 und 800 Meter ist fest eingeplant, auch Medaillen für die Kinder. Ansonsten gibt es einen Pokal für die Siegerinnen und Sieger auf den jeweiligen Strecken und Urkunden für alle anderen. In der Mittelsächsischen Lauftour wird der Frühlingsklassiker nicht zu finden sein. Das liegt daran, dass die Organisatoren es sich vorbehalten, ob sie den Lauf auch im nächsten Jahr wieder anbieten wollen und können.

Firmenstaffelwertung in neuem Outfit

Beim 9. Döbelner Halbmarathon am 11. September aber sollen die Läufer wieder auf Punktejagd für die Mittelsächsische Lauftour gehen können. Die Vorbereitungen dazu sind schon mal getroffen. Die Strecken stehen fest: Neben dem Halbmarathon kann auch auf 2,5, 5 und 10 Kilometern gestartet werden. Zusätzlich zu den Einzelwertungen wird es auch in diesem Jahr wieder eine Firmenstaffelwertung geben. Allerdings etwas anders als bisher: Ein Team muss nur noch auf den drei kürzeren Strecken einen Läufer haben, also nicht mehr auf den 21,1 Kilometern. Für den Halbmarathon jemanden zu finden, hatte sich in der Vergangenheit für viele als schwierig erwiesen.

Die Onlinemeldung für den Döbelner Halbmarathon wird in ein paar Wochen geöffnet. „Wir hoffen jetzt einfach, dass Corona uns nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht“, so Bunk. Und dass die Läufer die Angebote zahlreich annehmen.