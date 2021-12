Mit zwei Überraschungen: Scorpions besiegen Crocodiles Hamburg deutlich

Es ist zwar noch nicht Weihnachten, aber zum zweiten Adventswochenende haben die Hannover Scorpions ihren Fans gleich zwei Überraschungen präsentiert. Im Heimspiel der Eishockey-Oberliga gegen die Crocodiles Hamburg traten sie in Weihnachts-Sondertrikots an.

Die Partie begann jedoch mit einem weniger freudigen Anlass – nämlich einer Schweigeminute. Edel-Fan Oma Hildegard, unter diesem Namen in der Scorpions-Familie schon seit Ewigkeiten ein Begriff, verstarb im Alter von 93 Jahren.

Reiss trifft zur Führung

Andy Reiss, Neffe des neuen Co-Trainers von Chefcoach Tobias Stolikowski, brachte die Gastgeber vor 543 Zuschauern mit 1:0 in Front (13.). Die Vorarbeit dafür leistete Luis Schinko.

Der neue Förderlizenzspieler von Kooperationspartner Grizzlys Wolfsburg war nicht nur in dieser Szene auffällig, traut sich etwas zu. Patrick Köpper (15.) erhöhte auf 2:0. Ihre beste Chance besaßen die Hamburger kurz vor der ersten Pause. In Überzahl lupfte Harrison Reed die Scheibe aber nicht ins leere Tor, sondern an den Außenpfosten.

Hammond macht den Deckel drauf

Im Mitteldrittel erhöhte Klöpper auf 3:0 (29.), erneut überwand er Crocodiles-Keeper Kai Kristian mit der Rückhand. Mit einem trockenen Handgelenksschuss sorgte Michael Hammond für das 4:0 (34.). Im Schlussdrittel nahmen die Mellendorfer ein wenig Tempo raus und traten weniger dominant auf. Auch deswegen verkürzte Adam Domogalla (47.) auf 4:1. Hammond (55.) machte den Deckel drauf.