Nach angeblicher Mitarbeiter-Kritik: Deutscher Olympischer Sportbund stellt sich hinter Präsident Hörmann

Vorstand und Präsidium des Deutschen Olympischen Sportbundes haben Präsident Alfons Hörmann gegen schwere Vorwürfe in einem angeblich von Mitarbeitern verfassten Brief verteidigt. "Die aufgeführte Kritik an unserem Präsidenten Alfons Hörmann weisen wir als Vorstand des DOSB in aller Klarheit zurück", hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Stellungnahme.

