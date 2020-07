Mitbegründer des Financial Fairplay nach CAS-Entscheid: Fußball ein Wettbewerb dreier Golfstaaten

"Durch die CAS-Entscheidung kann Manchester City Milliarden aus den Emiraten erhalten und der einzige Wettbewerb in Europa wird ein Turnier aus Saudi-Arabien, Katar und den Vereinten Arabischen Emiraten sein ", sagte er am Montag. "Ob China noch einsteigen will, weiß ich nicht. Es ist eine enorme Gefahr, die der europäische Klub-Fußball ausgesetzt ist ." Neben ManCity, das Geld aus den Emiraten bezieht, wird unter anderem auch Paris Saint-Germain um den deutschen Trainer Thomas Tuchel von einem Staatsfond finanziert, und zwar aus Katar. Auch Manchester United und der FC Bayern bekommen Geld durch Sponsorenverträge aus dem Nahen Osten. Chinesische Investoren gibt es ebenfalls bereits - unter anderem beim AC Mailand , die derzeit selbst wegen Verstößen gegen das FFP aus europäischen Wettbewerben ausgeschlossen sind.

Der Internationale Gerichtshof CAS hat am Montag die UEFA-Strafe gegen ManCity aufgehoben und dem Einspruch des Premier-League-Klubs stattgegeben. Der Meister der Jahre 2018 und 2019 ist damit, anders als im Februar von der UEFA als erste Instanz verkündet, nicht wegen "schwerwiegender Verstöße" gegen das Financial Fair Play für zwei Jahre für alle europäischen Wettbewerbe gesperrt worden. Trainer Pep Guardiola kann somit auch im nächsten Jahr für die Königsklasse planen. Eine fällige Strafzahlungen wurde von 30 Millionen Euro auf 10 Millionen Euro reduziert , weil man nicht mit den offiziellen UEFA-Stellen kooperiert habe.

" Die 10-Millionen-Euro-Strafe? Das ist für Manchester City so, als würde man einem Kellner ein Trinkgeld im Café geben ", sagte Gaillard über die Geldstrafe, die Manchester City nun an die UEFA zahlen muss.

Gaillard: Dreikampf aus arabischen Staaten

Gaillard selbst wirkte in seiner Zeit bei der UEFA am Financial Fair Play mit und brachte dieses mit auf den Weg. Er forderte nun nach dem CAS-Urteil eine Überarbeitung der Regel. Das Financial Fair Play wurde eingeführt, um Chancengleichheit im europäischen Fußball in Sachen Geldfluss zu gewährleisten. "Kann der Wettbewerb überleben, wenn es ein Dreikampf aus drei arabischen Staaten wird? Die anderen Klubs sind nicht geschützt. Sie stehen Klubs mit endlosem Geldfluss gegenüber", sagte er.