Nationalspieler-Ansage: Bayer-Profi Mitchell Weiser will zum DFB - "Habe die Qualität"

2017 wurde er U21-Europameister mit Deutschland, erzielte den Siegtreffer im Finale gegen Spanien. Doch während damalige Champions wie Serge Gnabry ihre Chance in der A-Nationalmannschaft erhalten haben, ging Mitchell Weiser leer aus. Der Flügelspieler von Bayer Leverkusen wartet weiter auf seine erste Nominierung für die DFB-Elf. Gegenüber der Bild hat Weiser nun gesagt, dass er seine Hoffnung nicht aufgeben will. "Ich habe mit dem Thema nicht abgeschlossen", so die Ansage des 25-Jährigen.

Nominierung für DFB-Team? Mitchell Weiser glaubt an seine Qualität

Weiser glaubt an seine Qualität: "Ich denke, dass ich es in die Nationalelf schaffen kann. Ich habe die Qualität dazu, aber ich muss abliefern", so der Leverkusen-Profi. Allerdings tat er das in der vergangenen Saison nicht: Mit nur einem Treffer und vier Vorlagen in 30 Bundesliga-Spielen blieb Weiser selbst hinter seinen eigenen Vorstellungen zurück. "*Ich weiß, dass es nur an mir liegt, auch konstant meine Leistungen abzurufen", erklärte Weiser.*

Vor allem für die neue Saison will er sich nun mit guten Leistungen für die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw empfehlen. "Offensiv habe ich mir vorgenommen, effektiver zu werden - mit Toren und mehr Assists", so Weiser.

Der hauptsächlich auf der rechten Außenverteidiger-Position eingesetzte Weiser war im Sommer 2015 vom FC Bayern München zu Hertha BSC gewechselt. Im Sommer 2018 folgte dann der Transfer zu Bayer Leverkusen. Den Konkurrenzkampf mit Lars Bender will er annehmen: "Ich will mich durchsetzen und so viel wie möglich spielen", so das Ex-Bayern-Talent.

