Doch kein Schalke-Wechsel? Mitchell Weiser fehlt Leverkusen wochenlang verletzt

Bittere Nachricht für Mitchell Weiser und möglicherweise auch den FC Schalke 04: Bayer Leverkusen muss in den kommenden Wochen ohne seinen Rechtsverteidiger auskommen. Der 26-jährige Weiser, der zuletzt als S04-Transferkandidat galt, zog sich im Spiel bei Eintracht Frankfurt (1:2) am vergangenen Samstag (1:2) eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zu, teilte der Werksklub am Mittwoch mit.

