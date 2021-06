Mitgliederversammlung von Dynamo Dresden wird abgebrochen

Dresden. Sie war mit Spannung erwartet worden, denn ein bewegtes Jahr liegt hinter Dynamo Dresden, ein herausforderndes vor dem Zweitliga-Aufsteiger, doch die Mitgliederversammlung der Schwarz-Gelben musste am Samstagmittag nach gut zwei Stunden abgebrochen werden. Grund für die unvorhergesehene Wendung waren technische Probleme bei der erstmals online ausgetragenen Jahreshauptversammlung. Um 12.13 Uhr gaben die Verantwortlichen auf, weil sich die anhaltenden Probleme nicht beheben ließen. Ein bitterer Tag für Dynamos Mitarbeiter, die die Versammlung über Monate mühsam vorbereitet hatten. Am vergangenen Montag hatte es noch einen Probelauf gegeben, bei dem alles reibungslos verlaufen war. Doch an diesem Sonnabend war der Wurm drin. Der Dienstleister für die technische Übertragung konnte auf absehbare Zeit kein Funktionieren des Systems garantieren.

Anzeige