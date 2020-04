Mitteldeutsche Leichtathletik-Meetings kämpfen um Ausrichtung

Die für den 20. Mai geplante 22. Auflage des internationalen Leichtathletik-Meetings Anhalt wurde wegen der Coronavirus-Pandemie nun auf den 8. September verschoben. „Die Zuschauerfrage lassen wir mal offen“, sagte Hirsch und versucht, in Abstimmung mit dem Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) und dem Europäischen Verband EAA sein Angebot an Disziplinen im Dessauer Paul Greifzu-Stadion sogar zu erweitern, „damit auch die Olympia-Kader auf ihre Wettkämpfe kommen. Für die Werfer, Springer oder Stabhochspringer ist die Durchführung nach Hygienestandards mit Abstandseinhaltungen einfach realisierbar. Bei den Laufdisziplinen müssen wir improvisieren, da laufen halt eben nur drei Athleten auf der Bahn und wir machen mehr Läufe“.

Dresden. Absagen, Verlegungen und viele Fragezeichen – die zahlreichen Leichtathletik-Meetings in Mitteldeutschland können ihre geplanten Termine in der Corona-Krise nicht halten. Einige geben aufgrund der Vorgaben und Ungewissheiten auf, andere kämpfen mit Ideen und neuen Reglungen um einen neuen Termin. „Es wird nicht mehr viele Meetings in Deutschland geben dieses Jahr. Wettkämpfe sind aber für die Sportler allein schon wegen ihrer Formausprägung 2020 wichtig, sie benötigen die hundertprozentige Leistungskurve. Nur so können sie in eine optimale Olympia-Vorbereitung ins nächste Jahr gehen“, sagte Anhalt-Meeting-Direktor Ralph Hirsch der Deutschen Presse-Agentur.

Veranstalter sagt Köstritzer Werfertag ab

Auch die 46. Hallenser Werfertage am 16./17. Mai wurden vorerst abgesagt. „Wir müssen die Entwicklung abwarten. Im Sinne der Sportler wollen wir die Wettkämpfe zu einem späteren Termin ausrichten. Wir sind da flexibel, haben eine weitläufige Anlage und würden es gerne in irgendeiner Form machen. Auch wenn wir wohl keine internationalen Sportler einladen können“, meinte Mitorganisator René Sack bei einer dpa-Umfrage unter den mitteldeutschen Veranstaltern. Zugleich verdeutlicht er ein weiteres Problem. Da die Grenzen fast alle zu sind, fehlt weltweit die Logistik für die Anreise der Sportler.

Athleten brauchen offene Trainingsstätten

Nach der endgültigen Absage des Meetings in Zeulenroda stehen der Thumer Werfertag am 4. September und auch die Verantalter des SoleCup in Schönebeck in den Startlöchern. Eigentlich war Schönebeck für den 22. Mai terminiert – und kürzlich abgesagt worden. „Die Veranstalter können sich einen Werfer-Wettkampf zu einem späteren Termin vorstellen, auch wenn er dann nicht SoleCup heißen wird“, erklärte Mitorganisator Bischoff.

Rechtzeitig – und nicht wegen der Corona-Krise – hatte Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler sein selbst organisiertes Werfer-Meeting in Jena abgesagt. Er wollte sich in dieser Saison auf Olympia in Tokio konzentrieren. Seine Meinung ist bei den ganzen Planspielen klar: „Es geht generell um zwei Monate, weil wir ja nicht wissen, wann dieser Tag X ist. Also: Trainingsstätten im Juni und Juli wieder öffnen, damit dann im August und September Wettkämpfe und Meetings wieder möglich sind! Weltweit!“