Mitteldeutscher BC braucht gegen Bayern München die Leipziger Fans

Erster gegen Letzter, Millionenstadt gegen Provinzclub, Ligakrösus gegen Kleine-Brötchen-Bäcker: Vor dem Duell zwischen Bayern München und dem Mitteldeutschen BC am Sonntag (15 Uhr/Arena Leipzig) könnten die Vorzeichen nicht unterschiedlicher sein. Björn Harmsen, der neue Coach der Weißenfelser, sieht es daher als oberste Aufgabe, seiner Mannschaft gegen den nach sieben Partien noch ungeschlagenen deutschen Meister eine große Portion Selbstvertrauen einzuimpfen. „Wir müssen als Team zusammen stehen und kämpfen und dürfen uns von den letzten Niederlagen nicht beeindrucken lassen“, sagt der 37-Jährige. „Dann kann es ein enges Spiel werden.“ Und, na klar: „Ich hoffe, dass die Bayern nicht ihren besten Tag haben.“

Enorm wichtig sei auch die Unterstützung der Leipziger Fans. Bislang wurden rund 3500 Tickets abgesetzt. Die Verantwortlichen hoffen, dass noch viele der 5500 Karten verkauft werden. Harmsen, der nach der Beurlaubung von Wojciech Kaminski das Zepter von Interims-Coach Aleksander Scepanovic übernommen hat, musste in seinem ersten Spiel auf der Bank eine 95:98 (61:48)-Niederlage in Gießen einstecken. Der MBC ist nach der sechsten Niederlage in Serie auf den letzten Tabellenplatz der BBL gerutscht.

„Spiele in Leipzig sind Teil unserer DNA“

Gegen die mit deutschen Nationalspielern wie Paul Zipser und Maodo Lo und Ex-NBA-Star Greg Monroe gespickten Bayern will Harmsen von seinen Jungs mehr Intensität und Einsatz sehen, vor allem in der Defensive. „Es fehlt die Fähigkeit physisch und psychisch, in der letzten Phase ein Spiel zu entscheiden“, sagt der Rückkehrer, der den MBC 2009 aus der ProA in die BBL geführt hatte. Eine kleine Spitze gegen Vorgänger Kaminski.

2003 liefen die MBC-Korbjäger übrigens das erste Mal in der Pleißestadt auf. „Die Spiele in Leipzig sind Teil unserer DNA“, sagt Geschäftsführer Martin Geissler. Er freut sich im "Care for climate game" auf ein Duell gegen „eine der besten Mannschaften Europas“. Trotzdem wollen sich die kleinen Weißenfelser um Topscorer Strahinja Micovic nicht schon vor dem Sprungball geschlagen geben. Schließlich glückte 2016 in Leipzig schon einmal die Sensation. „Björn ist dafür bekannt, dass er hart verteidigen lässt“, beschreibt Geissler den Schlüssel. In der Offensive läuft es ohnehin recht ordentlich. Mit schön spielen werden sie die Bayern aber kaum schlagen können, es geht nur über den Kampf – und die Hilfe der Leipziger Fans.