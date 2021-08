Mittelfeldzentrum als 96-Problemzone: "Wenn alle so funktionieren wie Sebi..."

Intern stimmt es also, nun muss Zimmermann versuchen, aus dem Kader die Spieler herauszufischen, die die Wende schaffen können. „Wir werden sehen, wer dabei mit anpacken kann“, fordert Sportchef Mann.

96 will noch vier (günstige) Neue holen - Falette-Abgang erweitert Spielraum

Die unendliche 96-Suche nach einem neuen Sechser

Im Training probiert Zimmermann dazu neue Varianten aus. Mike Frantz, bisher nur sporadischer Kurz-mal-Mitspieler, könnte ins defensive Mittelfeld rücken. Je 16 Minuten war der 34-Jährige in Norderstedt und in Dresden dabei. Es ist sein zweites 96-Jahr, mit insgesamt 16 Einsätzen ist die Bezeichnung als Teilzeitarbeiter angemessen. "Mike ist natürlich immer eine Option mit seiner Erfahrung uns auch seiner Motivation und seiner Einstellung", sagte Zimmermann am Donnerstag. "Er ist eine von verschiedenen Überlegungen."

In der Not scheint der Trainer auf Frantz zu kommen. Das defensive Mittelfelddoppel bildeten bisher stets Dominik Kaiser und Sebastian Ernst. Das aber auch nur aushilfsweise, weil die Suche nach der Stammkraft für diese Position zur unendlichen Geschichte wird.

Man fragt sich schon, ob 96 wirklich einen defensiven Mittelfeldmann verpflichten will. Eigentlich suchen sie sogar seit mehr als einem Jahr. Der nach Stuttgart verkaufte Waldemar Anton konnte nie ersetzt werden. Die Vorjahreslösung mit Jaka Bijol war keine, der Slowene musste nach einem Jahr Leihe wieder gehen.