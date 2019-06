Mittelstreckler Karl Bebendorf läuft persönliche Bestleistung

Rehlingen/Dresden. DSC-Mittelstreckler Karl Bebendorf hat beim stark besetzten internationalen Meeting in Rehlingen über 1500 m in 3:39,92 Minuten den achten Platz belegt. Mit der neuen persönlichen Bestleistung knackte der 23-Jährige zugleich erstmals die magische 3:40-Minuten-Grenze. Trotzdem zeigte sich der Schützling von Trainer Dietmar Jarosch nicht ganz zufrieden: „Natürlich ist es ein Schritt nach vorn, aber zur WM-Norm von 3:36 fehlt mir doch noch ein ganzes Stück. Ich hatte noch einen größeren Sprung nach vorn erhofft, zumal ich weiß, dass ich mehr draufhabe“, haderte Karl Bebendorf ein wenig.

Zudem befand er: „Körperlich habe ich mich diesmal nicht ganz so gut gefühlt. Vielleicht liegt es daran, dass ich nach dem Höhentrainingslager in Südafrika gerade in einem kleinen Loch war.“ Doch schon am Freitag hat der Dresdner in Dessau die nächste Chance. „Dort kenne ich alles, auch die späte Startzeit nach 21 Uhr liegt mir“, versprüht er schon wieder Zuversicht und hat sich vorgenommen, an die WM-Norm noch ein Stück näher heranzurücken.