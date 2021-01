Mittendrin statt nur dabei: ein Jahr Jubeln, Leiden und Leben mit "Eisern" Union Berlin

Leipzig. Fußballreportern kann man Vieles vorwerfen. Ihr Wortschatz wäre begrenzt, sie sprächen in Stereotypen, hätten vom Fußball keine Ahnung. Man findet lebende Beweise für diese Thesen, aber auch das Gegenteil. Eines aber eint sie alle: Sie schreiben längst nicht alles, was sie wissen. Denn nächstes Mal wollen sie ja auch wieder etwas wissen. Anzeige

Köpenicker geraten auf die Erfolgsspur

Es ist also nicht immer einfach, über das vielleicht schönste Hobby der Welt zu berichten. Scheinbar von jedem Zwang befreit war der Fußball-Weise Christoph Biermann, als er sein neuestes Buch „Wir werden ewig leben – Mein unglaubliches Jahr mit dem 1. FC Union Berlin“ verfasste. Der Autor diverser Fußball-Bücher („Wenn Du am Spieltag beerdigt wirst, kann ich leider nicht kommen“, „Wie ich einmal vergaß, Schalke zu hassen“) und Reporter beim Magazin „11freunde“ hatte die Idee, den Kultclub Union genau unter die Lupe zu nehmen – und ihn ein Jahr zu begleiten, als würde er dazugehören. Den Zugang fand er über Medienchef Christian Arbeit und Clubchef Dirk Zingler. „Sie wissen doch, dass wir die Öffentlichkeit nicht so nah an uns ranlassen“, hatte ihm der Vereinsboss gesagt. Um die Entscheidung zu delegieren: „Das muss der Sport entscheiden.“

Der Sport, das sind bei Union der Schweizer Trainer Urs Fischer und Geschäftsführer Sport Oliver Ruhnert. Zuerst hatte Fischer gesagt: „Das muss der Verein entscheiden.“ Nach vielen Bedenken, dem Aufstellen von Regeln und der Vereinbarung eines möglichen Notausstiegs war der Durchbruch geschafft. Diesem „Ja“ verdanken wir eines der spannendsten Fußballbücher der letzten Jahre. Denn Union ist nicht nur einer der authentischsten Vereine, man kann diesen Club noch mit Händen greifen.

Es ist noch nicht all zu lange her, dass er mit dem Leutzscher Pendant in vielerlei Hinsicht in einer Liga spielte und um Punkte stritt. Nur bogen die Köpenicker irgendwann auf die Erfolgsspur ab, während der FC Sachsen Leipzig sich ins Abseits manövrierte.

„Wir wollen uns nicht verändern!“

Biermann gelingt ein Einblick in die Welt des Profifußballs, den es auch in „Sky“- und „Amazon Prime“-Serien über Sunderland, Leeds, Manchester City oder den BVB so nicht gab, im Fernsehen nicht geben kann. Der versierte Beobachter Biermann verschmolz scheinbar mit der Mannschaft und dem Staff, in Teamkleidung erhielt er Zugang zu allen Bereichen inclusive Spielerkabine, er war in fast jeden Vorgang involviert. Sachlich und ohne Sensationshascherei bringt er dem Leser den Betrieb einer Profimannschaft näher. Was geht in einer solchen Gruppe vor, wenn die sportliche Lage bedrohlich und der Druck immer größer wird? Wie können Trainer und Betreuer verschiedene Charaktere und die schwankende Gemütslage austarieren? Wie gingen die Spieler mit der Extremsituation der Coronakrise und den Geisterspielen um?

Es gelingen tolle Blicke in die Spielerseele. Wer die 412 Seiten durchgeschmökert hat, fühlt sich den Parensen, Trimmel und Co. nahe. Oder dem impulsiven und manchmal unbedachten Torwart Gikiewicz, der sich nicht genügend wertgeschätzt fühlte und nach Augsburg wechselte.

Wir sind dabei, wenn Union durch die Eliteliga reist, manchmal etwas staunend, immer noch am eigenen Erfolg zweifelnd, aber stets selbstbewusst in dem Wissen, was man geschafft hat. „Wir wollen uns nicht verändern!“, hatte Präsident Zingler dem Autor anfangs gesagt. Dass sich auch ein Verein wie Union zwangsläufig verändern muss, bleibt nicht aus und wird in dem Buch aufgezeigt. Allerdings haben es die „Eisernen“ geschafft, sich bei allem Erfolg treu zu bleiben. Dies als Leser in der ersten Reihe mitzuerleben, ist das Verdienst dieses Werkes.