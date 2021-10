96 empfängt Fortuna Düsseldorf im Pokal: Nur 10.000 Zuschauer in HDI-Arena erwartet 

​Es gibt gerade wenig Positives von 96 zu berichten. Der sportliche Trend ist negativ, der Trainer verzockt sich – warum soll man also heute in die HDI-Arena gehen? Vielleicht, weil es ein DFB-Pokalspiel gegen Düsseldorf ist, mithin ein Unentschieden ausgeschlossen ist. Aber das scheint als Argument nicht auszureichen. Von den knapp 40 000, die Schalke sehen wollten, kommt gegen Düsseldorf wohl nicht mal ein Viertel.

Die Mannschaft hat das Stadion leer gespielt. Zu viele Enttäuschungen haben sich über zu viele Jahre angehäuft. Besserung wird immer nur über das Prinzip Hoffnung im Konjunktiv versprochen. Hätten wir unsere Chancen genutzt, dann ... Der späte Anpfiff um 20.45 Uhr wird zusätzlich Zuschauer kosten.

"Wir sind leider noch in der Findungsphase"

Auf das chancenlose 0:1 gegen Schalke folgte das 1:3 in Regensburg am vergangenen Sonntag mit einer kuriosen und später revidierten Aufstellung. „Jetzt haben wir wieder ein bisschen gepuzzelt und müssen nun die richtigen Teile zusammensetzen“, sagt Jan Zimmermann – wohl mehr zu sich selbst. Der 96-Trainer gibt auch zu: „Wir sind leider noch in einer Findungsphase.“

Alles auf Anfang muss Zimmermann aber nicht setzen. Die zweite Hälfte aus Regensburg dient als Krücke für die heutige Partie. „Eine sehr positive Reaktion“ sah der Coach „mit fünf, sechs Situationen“, in denen auch ein besseres Ergebnis möglich gewesen wäre. „Wir brauchen auch mal so eine Situation. Die Spiele, in denen wir in Führung gegangen sind, haben wir für uns entschieden.“

DFB-Pokal: 96 scheiterte in den vergangenen zehn Jahren sieben Mal in Runde zwei

Das waren aber nur drei, zwei endeten unentschieden, sechs Partien verlor 96. Diese Ligabilanz zählt allerdings im DFB-Pokal nicht. Nach dem lockeren 4:0 in Norderstedt in der ersten Runde versucht 96, gegen Fortuna das Pokalglück zurück nach Hannover zu holen. Auf dem Triumph von 1992 im Berliner Finale liegt längst der Staub des Vergessens. In den letzten zehn Jahren scheiterte 96 siebenmal in der zweiten Runde.