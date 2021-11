Mix aus Balljagd und Spiel-Kultur gefragt: RB Leipzig will in Hoffenheim siegen

Leipzig. Nach den ersten Leibesübungen unter Jesse Marsch waren die RB-Fußballer hin und weg, sagten Sachen wie: Endlich wieder wilde Fahrt und Balljagd. Endlich wieder zurück zu unserer DNA, zu Tabac Original (männlich) und Old Spice (herb). Sie freuten sich über Freud betonte Einheiten, die auch ohne Kenntnisse von der Erdkrümmung zu verstehen waren. Tenor: Für diesen Trainer gehen wir durchs Feuer!

RB vor Klopps Liverpoolern

Nach zu wenig Punkten brannte denselben Fußballern der Kittel, sehnten sich Marschs Jünger zurück nach dem Nagelsmannschen Fußball-Labor, in dem es rund um die Uhr brodelte und nach sündteurem Antaeus und Allure duftete. Daran schlossen sich zwei Fragen an. Sind Fußballer Fähnchen im Wind? Und: Was tun? Fußballer und Marsch tauschten sich aus, suchten nach einem gemeinsamen Nenner. Marsch wollte nicht komplett abrücken von seinem (Gegen)Pressing, seinen Spielern stand der Sinn nach einer Mixtur aus Balljagd und Ballbesitz-Fußball.

Nach Stand der Dinge sind die Roten Bullen auf gutem Weg, haben die anfänglich nicht vorhandene Balance zwischen Offensive und Defensive hergestellt, die für einen kompakten Auftritt wichtigen Abstände auf dem Platz minimiert. Beredtes Zeugnis: Die respektablen Darbietungen gegen Paris und sieben ungeschlagene Partien in der Bundesliga. Anzeige

Marschs geliebte Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte stehen nach wie vor auf der Agenda, finden statt und haben RB in der internationalen Statistik „High Turnovers“ auf Platz eins gehoben. Demnach erobern die Rasenballer aktuell 11,5 Mal pro Spiel im Gegen-Pressing den Ball. Auf Platz zwei dieser bemerkenswerten Tabelle folgen Jürgen Klopps Liverpooler (11,1). Dritter ist der von Steffen Baumgart angezündete 1. FC Köln (10,9), Vierter der von Julian Nagelsmann trainierte FC Bayern (10,5).

Ohne Poulsen, aber mit 450 Fans

In Hoffenheim wollen sie wieder Bälle erpressen, in unsortierte Abwehrreihen stoßen, Tore schießen. Und sie wollen mutig nachrücken, das lange Spielfeld kürzer machen. Im, ja, berühmt-berüchtigten Schwarm-Verhalten. Rustikal: RB Leipzig führt mit 1231 gewonnenen Zweikämpfen das Mann-gegen-Mann Ranking Liga an. Mo Simakan ist bester Leipziger Zweikämpfer und Sechstbester der Liga.